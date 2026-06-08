На фоне новой эскалации между Ираном и Израилем внимание международного сообщества сосредоточилось на роли США, перспективах ядерных переговоров и рисках дальнейшего расширения конфликта. Как отметил в беседе с Minval Politika востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, нынешние события не привели к принципиальному изменению расклада сил: Вашингтон уже вовлечен в противостояние, диалог с Тегераном остается заблокированным, а возможности Израиля действовать самостоятельно имеют вполне определенные пределы.

Политолог отметил, что восприятие ключевого конфликта на Ближнем Востоке во многом зависит от того, с чьей точки зрения рассматривать ситуацию.

«Каждый сам для себя решает, какой конфликт является главным на Ближнем Востоке. Если спросить палестинцев, то для них безусловно главным и определяющим по-прежнему остается палестинский вопрос и конфликт вокруг сектора Газа», — отметил он.

По словам Сулейманова, конфликт между Ираном и Израилем не следует рассматривать как событие, полностью затмившее остальные кризисы региона. Что касается Соединенных Штатов, то говорить о риске их втягивания в противостояние уже давно не приходится.

«США и так уже вовлечены в этот конфликт. Поэтому я не думаю, что здесь следует ожидать какой-то принципиально новой динамики», — подчеркнул собеседник.

Оценивая перспективы дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном, Сулейманов констатировал, что переговорный процесс фактически зашел в тупик еще до нынешнего витка эскалации, а последние удары лишь дополнили уже сложившуюся картину крайне напряженных и неопределенных отношений между сторонами.

«Переговоры и так находятся в тупике, а нынешняя эскалация — это лишь дополнительные штрихи к портрету. Принципиально ситуация никак не меняется. Она и без того была крайне напряженной и крайне неопределенной, особенно в том, что касается ядерной программы», — считает востоковед.

Говоря о том, кто сегодня в большей степени определяет развитие кризиса — Вашингтон или Тель-Авив, эксперт отметил, что израильская политика давно обладает значительной степенью самостоятельности, особенно в вопросах, связанных с Ираном и Ливаном.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху традиционно избегает демонстрации зависимости от американского давления, что периодически приводит к новым всплескам напряженности.

«Нетаньяху не может признавать того факта, что на него оказывается какое-либо давление со стороны Вашингтона. Поэтому время от времени происходят такие эскалации, как это было в Ливане или сейчас в Иране», — отметил Сулейманов.

Вместе с тем эксперт не считает, что Израиль обладает полной свободой действий. По его мнению, несмотря на самостоятельность израильского руководства, у США сохраняются действенные рычаги влияния на своего ключевого союзника в регионе.

«До определенной степени у Израиля есть свобода действий. Но в конечном итоге, если возникает необходимость, Вашингтон имеет возможность надавить на Израиль и заставить его остановиться. Мы уже видели подобные примеры как в Ливане, так и в случае с Ираном», — резюмировал Сулейманов.