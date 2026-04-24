Гран-при Турции вернется в календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в 2027 году, контракт на проведение этапа будет рассчитан на пять лет. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

«Турция с радостью объявляет о возвращении Гран-при на трассу в Стамбуле, которая вновь войдет в календарь «Формулы-1» как минимум на пять лет начиная с 2027 года, — говорится в релизе Управления по коммуникациям администрации президента.

Отметим, что Стамбул ранее принимал Гран-при Турции с 2005 по 2011 год, а также вернулся в календарь в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса.