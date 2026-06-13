Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своём аккаунте в социальной сети X, комментируя переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта.

«Израиль должен обеспечить сохранение нашей способности действовать самостоятельно, чтобы в будущем предотвращать получение Ираном ядерного оружия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля провести соответствующую подготовку», — написал Кац.

Отмечается, что Израиль ранее настаивал, чтобы любые соглашения с Ираном включали запрет на ядерную программу, ограничения на программу баллистических ракет и сокращение поддержки союзных Тегерану сил на Ближнем Востоке.