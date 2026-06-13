Мигель Диас-Канель заявил о плане экономической трансформации, состоящем из 20 пунктов. Основные из них – стимулирование производства и децентрализация планирования, сообщают СМИ.

По словам президента, вопросы планирования хотят передать на уровень предприятий, чтобы те сами определяли то, что будут производить, и извлекали прибыль, за счет которой будут стимулировать рабочих.

Подобная система хозрасчета существовала во времена советской Новой экономической политики (НЭПа) в 1920-е годы, после чего ненадолго возрождалась в 1960-е и в 1980-е годы.

Помимо этого, провозглашен курс перехода от субсидирования цен для всех на адресную помощь нуждающимся людям, что может означать рост цен для большинства населения.