Пока результаты выборов устраивают проигравших, демократия считается образцовой, что подтверждается в очередной раз старыми истинами реальной армянской политики. Но как только цифры на табло оказываются не теми, начинается истеричный поиск виноватых, нарушений, заговоров и внешних влияний. Ничего нового, все старо как мир.

После парламентских выборов 7 июня блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна потребовал признать результаты голосования недействительными. Формально речь идет о претензиях к избирательному процессу. Однако политический контекст делает эту историю гораздо более интересной.

Партия Никола Пашиняна получила почти 50% голосов, уверенно сохранив лидерство. Пророссийские силы, напротив, выступили значительно слабее ожиданий. И именно после этого из Москвы прозвучали заявления о «репрессиях» и «попрании демократии».

Впрочем, ситуация напоминает известную фразу: «Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. А каждый, у кого есть, — мечтает ее продать». В армянской политике похожая логика, то есть, когда выборы приводят к власти удобных политиков — это торжество демократии. Когда неудобных — появляются разговоры о нарушениях.

Особое внимание привлекает фигура самого Карапетяна. Будучи крупным бизнесменом, долгие годы связанным с Россией, он фактически стал одним из символов той части армянского истеблишмента, которая считает, что будущее страны должно оставаться исключительно в орбите Москвы. Однако результаты голосования показали, что значительная часть армянского общества смотрит на ситуацию иначе.

Это вовсе не означает отказ Армении от отношений с Россией. Экономические, гуманитарные и исторические связи слишком глубоки, чтобы их можно было перечеркнуть одним голосованием. Но выборы продемонстрировали, что армянский избиратель все чаще руководствуется внутренними проблемами, а не геополитическими лозунгами.

Относительно регионального измерения для Азербайджана происходящее представляет интерес не столько с точки зрения внутриполитической борьбы в соседней стране, сколько как индикатор будущего курса Еревана. Если армянское общество действительно начинает отдавать предпочтение прагматизму вместо старых идеологических конструкций, это открывает дополнительные возможности для нормализации отношений на Южном Кавказе.

Не случайно в последние годы именно экономические проекты и транспортные маршруты становятся главным предметом обсуждения. Политические лозунги способны мобилизовать электорат на митинге, но не могут заменить инвестиции, рабочие места и развитие инфраструктуры.

Армянская оппозиция сегодня оказалась в непростой ситуации. Вместо того чтобы предложить обществу новую повестку, многие ее представители продолжают эксплуатировать риторику прошлого. Но политика напоминает велосипед: если не двигаться вперед, неизбежно теряешь равновесие.

Складывается ощущение, что отдельные армянские политики настолько глубоко погружены в историю своего народа, что порой рассуждают о современных выборах с интонацией очевидцев падения Рима. Впрочем, если верить некоторым из них, армяне не просто консультировали и записывали басни Эзопа, а, вероятно, еще и редактировали их.

Политические споры в Армении нередко приобретают почти археологический характер. Некоторые участники дискуссии так часто апеллируют к древности своей истории, что невольно думается, что они изучали динозавров не по учебникам, а по личным воспоминаниям.

Любопытно и другое. Те силы, которые годами обвиняли Запад во вмешательстве во внутренние дела государств, сегодня сами активно обращаются за внешней поддержкой. Парадоксально, но армянский факт: суверенитет хорош до тех пор, пока его результаты устраивают всех участников процесса. В конечном счете главным итогом выборов стало то, что армянское общество продемонстрировало способность самостоятельно определять своё политическое будущее. Нравится это кому-то или нет — вопрос уже второстепенный.

Что касается заявлений о фальсификациях, то после каждого поражения они все больше напоминают заядлого футбольного болельщика, который уверен в том, что его команда всегда играет честно, а если проигрывает, значит, судья был куплен. Проблема лишь в том, что такая логика редко помогает выиграть следующий матч.

Если говорить языком того же Эзопа, то после выборов некоторые персонажи решили, что виноград снова оказался слишком зеленым. Вот только проблема не в винограде и даже не в садовнике, а в том, что до лозы попросту не удалось дотянуться.

Южный Кавказ постепенно входит в эпоху, когда решающее значение имеют не исторические обиды и не внешние покровители, а способность государств адаптироваться к новым реалиям. И чем быстрее это поймут политические элиты региона, тем больше шансов, что будущее будет определяться не спорами о прошлом, а проектами на будущее.

В конце концов, даже динозавры исчезли не потому, что не соглашались с реальностью. История вообще редко меняет свои решения по итогам апелляций проигравшей стороны.