Президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу силы США нанесли удар, при котором был ликвидирован главарь преступной группировки Tren de Aragua

«По моему указанию Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был успешно ликвидирован Ниньо Герреро, печально известный главарь Tren de Aragua», — заявил он.

Американский лидер отметил, что операция была проведена в тесной координации с партнерами в Венесуэле, с которыми, по его словам, у США «хорошее взаимодействие». Он также напомнил, что ранее включил группировку в список террористических организаций США.