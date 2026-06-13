В Шуше проходят III заседание руководителей органов по конкуренции стран Организация тюркских государств и Форум по конкуренции. В рамках форума будут обсуждаться вопросы формирования конкурентной политики и укрепления регионального сотрудничества в этой сфере, сообщает Report.

На церемонии открытия выступят председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров, заместитель министра экономики Самед Баширли и заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан.

В панельной дискуссии примут участие представители органов по конкуренции Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Позднее состоится III заседание руководителей конкурентных ведомств. Также предусмотрены выступления руководителей органов по конкуренции Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. По итогам заседания планируется церемония подписания совместного коммюнике.