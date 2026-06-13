В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 385 миллионов 500 тысяч долларов США. Об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно информации, это на 112 миллионов 600 тысяч долларов США, или на 41,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Грузией составил 2,22 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла шестое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем торговых операций.

В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано продукции на сумму 340 миллионов 300 тысяч долларов США. Это на 105 миллионов 300 тысяч долларов США, или примерно на 44,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь значительный рост экспорта связан с существенным увеличением поставок ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию. Так, если за первые четыре месяца прошлого года объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию составил 105 миллионов 800 тысяч долларов США, то в январе-апреле текущего года этот показатель достиг 175 миллионов 900 тысяч долларов США. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Грузия увеличила закупки ненефтяной продукции из Азербайджана на 70 миллионов 100 тысяч долларов США, или на 66,3 процента.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из Грузии товаров на сумму 45 миллионов 300 тысяч долларов США, что на 7 миллионов 300 тысяч долларов США, или на 19,1 процента больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Экономические связи между Азербайджаном и Грузией развиваются на уровне стратегического партнерства и играют важную роль в обеспечении экономической, энергетической и транспортной безопасности региона. На протяжении многих лет две страны тесно сотрудничают в сферах энергетики, транзита, торговли, инвестиций и логистики.

В мае этого года в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия во Всемирном форуме городов (WUF13) Азербайджан и Грузия в очередной раз подтвердили стратегический характер своих отношений, подписав пакет всеобъемлющих соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспортной взаимосвязанности. Церемония подписания состоялась 18 мая 2026 года в Баку при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

В число подписанных документов вошли межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, продолжении транзитных договоренностей для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии в Турцию, а также Протокол Координационного совета, подтверждающий завершение и окончательную приемку работ по модернизации, проведенных в рамках проекта железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.

Для реализации указанных межправительственных соглашений были подписаны Основные условия, определяющие ключевые коммерческие параметры контрактов, которые должны быть заключены не позднее 15 октября 2026 года.

Кроме того, между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), ООО «SOCAR Midstream Operations» (SMO) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) были подписаны Основные условия по Операционному соглашению, определяющему порядок эксплуатации грузинского участка Западного экспортного трубопровода, включая нефтяной терминал Супса и связанную с ним инфраструктуру.

Протокол Координационного совета также официально закрепил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры в управление совместному предприятию ООО BTKI Dəmir Yolları для осуществления контроля над эксплуатацией железнодорожной линии, что является важным шагом в укреплении региональной взаимосвязанности. Кроме того, стороны договорились о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.