Ни одно торговое судно не может войти в Ормузский пролив без разрешения Ирана, заявил заместитель начальника штаба ВМС страны контр-адмирал Хабиболла Сайяри, сообщает агентство Mehr.

По словам Сайяри, обе стороны Ормузского пролива находятся под строгим контролем иранских вооруженных сил.

Он отметил, что западная часть пролива, сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируются военно-морскими силами Корпус стражей исламской революции, тогда как восточная часть пролива и северная часть Индийского океана находятся под постоянным контролем ВМС Ирана.

Контр-адмирал также сообщил, что для обеспечения контроля над стратегическим водным путем армия Ирана и КСИР активно используют беспилотные летательные аппараты. По его словам, такие системы могут быть приведены в готовность к запуску в кратчайшие сроки даже в сложных боевых условиях.

Сайяри добавил, что возможности Ирана в сфере производства беспилотников продолжают быстро развиваться.