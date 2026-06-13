В команде президента США Дональда Трампа – очередная «замена игрока». Нынешний хозяин Белого дома выбрал Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы Национальной разведки США и призвал Сенат США утвердить кандидатуру Клейтона «как можно скорее». Как указывается, Клейтон в настоящее время занимает должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка и курирует несколько громких дел, в том числе — о незаконном обороте наркотиков против бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это уже второй кандидат на пост главы Национальной разведки США, предложенный Трампом. Ранее президент уже выдвигал на этот пост Билла Пулте из Федерального агентства по жилищному финансированию. Однако его кандидатура была отвергнута на Капитолийском холме из-за отсутствия у претендента необходимого опыта.

Джей Клейтон, если его кандидатура будет утверждена, сменит на посту главы Национальной разведки Тулси Габбард. Кресло под ней, впрочем, качается уже давно. Ещё год назад Трамп отстранил Тулси Габбард от обсуждений по Ирану – у президента и главы разведки разошлись мнения. Наконец, ещё в самом начале, когда Трамп объявил о назначении Габбард на пост главы разведки, в медиапространстве было предостаточно утечек, что у этой госпожи слишком близкие связи с Москвой. Утверждали даже, что она сотрудничала с симоньяновской RT.

Однако для Азербайджана новости с тегом «Тулси Габбард»– это не просто информация из разряда «а что там у них». В 2017-м году госпожа Габбард, на тот момент член Палаты представителей Конгресса США, оказалась в эпицентре громкого скандала. Она и ещё пятеро конгрессменов прибыли в составе парламентской делегации в Армению.

Понятно, что в эту делегацию были включены заведомо армянские лоббисты вроде Фрэнка Паллоуна. У двоих членов делегации так вообще отыскались армянские корни. А затем трое из приехавших – Фрэнк Пеллон, Дэвид Валадао и Тулси Габбард — отправились в оккупированный на тот момент Карабах без разрешения властей Азербайджана. За что были включены в «чёрный список» нежелательных персон. В 2020-м году она уже обвиняла Азербайджан в «агрессии против «арцаха».

А уже потом, после антитеррористических рейдов Азербайджана осенью 2023 года — и бегство из Карабаха оккупационной хунты, стали выплывать весьма пикантные подробности той поездки госпожи Габбард на оккупированной азербайджанские территории.

Как уже рассказывал Minval Politika, поездка Габбард была санкционирована… Москвой, что не удивительно. Пост президента Армении тогда занимал вполне «управляемый» с севера Серж Саргсян, а Россия контролировала в Армении все, что вообще имело смысл контролировать, включая КПП в аэропорту Звартноц. Формально в тот момент российского военного присутствия в Карабахе не было. Неформально российская агентура там, без сомнения, присутствовала.

И, по сведениям, полученным Minval Politika, после бегства оккупационной хунты, именно в ходе поездки в Карабах, госпоже Габбард было передано ни много ни мало полмиллиона долларов. «На булавки», так сказать. Карабах представлял собой идеальное место для такого рода деликатных манипуляций: «серая зона» вне какого бы то ни было легального контроля вообще.

В США тогда, к сожалению, разбираться в пикантных подробностях биографии госпожи Габбард не стали. Как и не стали углубляться ни в подробности её встреч с Башаром Асадом: после которых она уверяла, будто бы между сирийской умеренной оппозицией» и ИГИЛ нет никакой разницы; ни в то, как она с пеной у рта защищала «Хезболлах» — иранских «прокси». Но теперь, похоже, реагировать всё-таки приходится.

И вопрос, как отставка Габбард повлияет на политику США в отношении с Южного Кавказа, стоит того, чтобы его озвучить. Сегодня отношения Баку и Вашингтона на подъеме. Азербайджан и США успешно преодолевают неприятное наследие «самой проармянской администрации» Джо Байдена. И резких перемен ожидать, быть может, и не стоит. Однако вряд ли отставка Габбард обойдётся без последствий в политике США в отношении Южного Кавказа.