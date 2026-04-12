Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.

«Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь», — отмечается в сообщении.

При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений, говорится в заявлении.

Путин указал Пезешкиану на готовность и далее оказывать посреднические усилия в интересах установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами на Ближнем Востоке для установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, сообщили в Кремле.