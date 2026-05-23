В рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в Баку и на Абшеронском полуострове на 2026–2035 годы предусмотрено расширение сети питьевого водоснабжения и канализации.

Об этом в интервью АПА сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов.

Он отметил, что в результате будет обеспечен переход на бесперебойный режим водоснабжения и удовлетворение 95% потребности в питьевой воде:

«Одновременно запланировано строительство централизованной канализационной системы в 64 населённых пунктах города Баку, а также новых коллекторов на 30 основных улицах и проспектах города в целях управления дождевыми водами», — сказал Байрамов.