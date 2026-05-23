Российские следователи объявили в международный розыск шахматиста и оппозиционного деятеля Гарри Каспарова, заочно арестованного по обвинениям «в оправдании терроризма и нарушении порядка деятельности иноагента». Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

По данным следствия, Каспарову предъявлены обвинения по статье о публичном оправдании терроризма в интернете, а также по двум эпизодам нарушения законодательства об иностранных агентах. В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его на два месяца с момента возможной экстрадиции или задержания в России.

Минюст РФ внес Каспарова в реестр иноагентов в мае 2022 года. Сейчас он проживает за пределами России.