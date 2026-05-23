В Азербайджане за январь–апрель 2026 года выработка электроэнергии на ветряных электростанциях составила 327,5 млн кВт/ч, что в 58,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Азербайджана.

Производство электроэнергии на солнечных электростанциях за отчетный период составило 121,8 млн кВт/ч, снизившись на 6% в годовом выражении.

Всего за первые четыре месяца года в стране было произведено 8 млрд 527,6 млн кВт/ч электроэнергии — на 3% меньше, чем годом ранее. Из этого объема 8 млрд 273,6 млн кВт/ч пришлось на товарную электроэнергию.

На гидроэлектростанциях было выработано 920 млн кВт/ч (-13,5%), на тепловых — 6 млрд 816,9 млн кВт/ч (-5,5%). Еще 87,4 млн кВт/ч обеспечили биомасса и сжигание отходов, что на 17,7% больше по сравнению с прошлым годом.