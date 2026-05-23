Когда в Баку завершался Всемирный форум городов WUF13, стало окончательно ясно: речь шла не просто о международной конференции по урбанистике. Азербайджан реализовал событие, которое стало демонстрацией политического веса страны, её организационных возможностей и растущей роли в формировании глобальной повестки.

57 тысяч участников из 176 стран — цифра сама по себе беспрецедентная. WUF13 стал крупнейшей сессией Всемирного форума городов за всю историю его существования. И символично, что именно Баку после COP29 вновь оказался центром мирового внимания. Это уже не совпадение и не разовая дипломатическая удача. Это тенденция.

Азербайджан всё увереннее закрепляется в роли страны, способной не просто принимать международные мероприятия, а формировать новые стандарты их проведения. Не случайно по итогам форума была достигнута договорённость о совместной разработке с UN-Habitat специальных операционных инструкций для будущих форумов на основе «Бакинских стандартов WUF13». По сути, речь идёт о признании азербайджанского опыта эталонным.

Особое значение имела инициированная президентом Ильхамом Алиевым Сессия заявлений лидеров — формат, которого прежде в истории WUF не существовало. И это не просто протокольная деталь. В Баку фактически появилась новая международная площадка политического диалога. Участие 27 глав государств и правительств, руководителей международных организаций и высокопоставленных гостей превратило WUF13 из профильного форума в полноценное политическое событие мирового масштаба.

Сегодня глобальная дипломатия всё чаще нуждается в новых площадках для общения. Мир переживает период фрагментации, конфликтов и кризиса доверия. И на этом фоне Баку всё активнее становится территорией диалога. Здесь говорят не языком ультиматумов, а языком сотрудничества.

Но практически в каждой бочке мёда бывает ложка дёгтя, которую, когда дело касается успехов Азербайджана, добавляют одни и те же исполнители всё тех же старых заказчиков.

При этом показательно, что именно в дни проведения WUF13 против Азербайджана была развёрнута очередная масштабная информационная кампания, организованная армянским лобби через сеть ангажированных политиков, псевдоэкспертов и давно дискредитировавших себя «правозащитников».

Тут, надо сказать, в деле оказались не только персонажи, которые чаще всего исполняют сольные номера, но и целая плеяда участников антиазербайджанского хора.

И, конечно же, в ход вновь пошли старые методички — обвинения, манипуляции и попытки политического давления, призванные затмить успех форума и снизить международный эффект от растущего дипломатического влияния Баку.

И тут старый «друг» Азербайджана, заслуженный деятель больших и малых театров, яркий представитель армянской классической драматургии Луис Морено Окампо выгодно отличился. Фигура бывшего прокурора МУС показала высший пилотаж при работе над очернением честного имени Азербайджана.

Стоит отметить, что и другие деятели этого циркового жанра не сильно отставали, наступая на пятки корифею антиазербайджанского направления при выполнении сложнейших элементов клеветнической эквилибристики.

Эта кучка неустанных тружеников, давно превративших тему Южного Кавказа в инструмент политического и финансового заработка, регулярно выступает на «бис», срывая жидкие аплодисменты недалёкой публики. Но, как показала практика, все эти попытки дают обратный эффект.

Серия разоблачительных публикаций, вышедших на страницах Minval Politika, продемонстрировала ангажированность этих персонажей, их тесные связи с армянскими лоббистскими структурами.

В результате инициаторы кампании оказались в крайне неудобном положении: вместо дискредитации Азербайджана общественность получила доказательства политической предвзятости самих обвинителей.

И это тоже стало важным итогом WUF13.

Азербайджан показал, что способен не только организовывать крупнейшие международные события, но и эффективно противостоять информационным атакам, которые сопровождают усиление любого самостоятельного и влиятельного государства.

Но особенно важно другое. Азербайджан не ограничился ролью организатора. Страна предложила миру собственный опыт — причём опыт уникальный.

На WUF13 Азербайджан представил масштабную программу восстановления освобождённых территорий. Фактически речь идёт о крупнейшем проекте постконфликтной реконструкции современности. Девять городов и более ста сёл, разрушенных в период оккупации и подвергшихся урбициду, экоциду и культуроциду, сегодня строятся заново.

Причём Азербайджан делает это не за счёт международных доноров, а собственными ресурсами. Более того, восстановление Карабаха стало площадкой для внедрения технологий будущего — «умных» городов и сёл, зелёной энергетики, устойчивой инфраструктуры и новых экологических стандартов.

Многие страны сталкивались с войнами. Но далеко не все смогли превратить трагедию разрушения в модель развития. Азербайджан смог.

И именно поэтому в итоговых документах форума отдельно была отмечена ценность азербайджанского опыта для других государств, переживающих последствия конфликтов.

Показательно и то, что Баку всё активнее продвигает собственные инициативы на международном уровне. Учреждение Бакинской городской премии, форум Лейлы Алиевой по качеству воздуха и зелёной инфраструктуре, принятие «Бакинского призыва во имя дышащих городов» — всё это уже элементы формирования нового международного бренда Азербайджана.

Страна постепенно превращается не просто в площадку для мероприятий, а в источник идей.

И здесь особенно важно понимать: успех WUF13 — это не только про урбанистику. Это про геополитику, дипломатическое влияние и способность государства задавать повестку.

Ещё несколько лет назад многие воспринимали Азербайджан исключительно через призму региональных конфликтов и энергетики. Сегодня Баку всё чаще обсуждают как центр международного сотрудничества, платформу для глобальных решений и страну, способную предлагать миру собственные модели развития.

WUF13 показал: Азербайджан уже не догоняет мировые процессы. Во многих вопросах он начинает их формировать.

И чем заметнее становится роль Азербайджана в мировой политике, тем истеричнее выглядят попытки его противников помешать этому процессу. Но WUF13 наглядно показал: эпоха, когда армянское лобби могло безнаказанно навязывать миру собственные мифы и манипуляции, стремительно уходит в прошлое.

Баку сегодня говорит с миром языком силы, которая заключается в развитии и глобальных инициативах, что так болезненно откликается у недругов и вызывает раздражение у всех злопыхателей, которые так и не смогли смириться с новым геополитическим статусом Азербайджана.