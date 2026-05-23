Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю.
«Глубоко опечалены известием о многочисленных жертвах и пострадавших в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Выражаем глубокие соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим желаем скорейшего ицеления.
Выражаем солидарность с соответствующими структурами и сотрудниками экстренных служб, участвующими в спасательных и восстановительных работах, и разделяем горе всех, кого затронула эта трагедия», — говорится в публикации, размещенной в аккаунте ведомства в Х.
We are deeply saddened by the tragic explosion at the coal mine in Shanxi Province of China, which resulted in the loss of many lives and injuries.
We extend our heartfelt condolences to the families and loved ones of those who lost their lives and wish a swift and full recovery…
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 23, 2026