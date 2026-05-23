Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю.

«Глубоко опечалены известием о многочисленных жертвах и пострадавших в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Выражаем глубокие соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим желаем скорейшего ицеления.

Выражаем солидарность с соответствующими структурами и сотрудниками экстренных служб, участвующими в спасательных и восстановительных работах, и разделяем горе всех, кого затронула эта трагедия», — говорится в публикации, размещенной в аккаунте ведомства в Х.