Турция служит примером для стран НАТО в развитии оборонной промышленности, заявил генсек альянса Марк Рютте на брифинге по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.

По его словам, вопрос расширения производства вооружений странами – членами Североатлантического альянса будет включен в повестку предстоящего саммита НАТО в Анкаре.

При этом генсек альянса отметил, что турецкая оборонная промышленность служит примером для других стран блока. «Турция – превосходный пример того, как организовать базу оборонной промышленности», – сказал Рютте.

Он также сообщил, что участники заседания сосредоточились на вопросах укрепления коллективной обороны. «Объем инвестиций в оборонную сферу со стороны европейских союзников и Канады увеличился на 20%. Данная тенденция сохраняется и сегодня. Министры обсудили, каким образом их страны идут к достижению целевого показателя в 5 %», – добавил генсек НАТО.