Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа по вине США и их союзников. Соответствующее заявление иранская миссия опубликовала в соцсети X.

Там отметили, что участники конференции уже в третий раз подряд не смогли достичь согласия.

«Обзорная конференция ДНЯО провалилась в третий раз подряд из-за обструкционизма Соединённых Штатов и их союзников», — говорится в публикации.

В постпредстве также предупредили, что без реального ядерного разоружения у ДНЯО не может быть будущего.