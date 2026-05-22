Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем независимости. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В послании глава ОАЭ отметил, что «рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики».

Поздравительное письмо азербайджанскому лидеру также направил король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа.

«От имени народа и правительства Королевства Бахрейн, от себя лично рад выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания», – говорится в послании.

С поздравлением по случаю празднику Алиеву обратился и король Нидерландов Виллем-Александр.

«Поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником – Днем независимости Вашей страны. По случаю этого праздника желаю народу Азербайджана процветания и передаю наилучшие пожелания», — говорится в письме монарха.