В Белом доме обсудили возможное возобновление военных действий против Ирана, сообщает Axios. Во встрече участвовали президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и руководство разведки.

По данным CBS News, окончательное решение пока не принято, однако американские военные уже начали подготовку к возможным ударам. Часть представителей армии и разведки отменила планы на День поминовения и готовится к экстренному сбору.

Сам Трамп отказался ехать на свадьбу сына Дональда Трампа-младшего, которая пройдет в эти выходные, заявив, что должен оставаться в Белом доме «в этот важный период времени».

В администрации США не опровергли информацию о встрече, подчеркнув, что Вашингтон рассматривает все варианты действий. При этом США и Иран продолжают переговоры о завершении конфликта, хотя в Тегеране заявляют, что до соглашения еще далеко.