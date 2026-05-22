Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) под эгидой ООН в Баку завершилась принятием документа «Бакинский призыв к действию», направленного на борьбу с глобальным жилищным кризисом и реализацию Новой городской повестки.

Форум собрал более 57 тыс. участников из 176 стран и стал одной из крупнейших международных площадок, посвященных вопросам устойчивого развития городов, жилищной политики и климатической устойчивости.

Ключевой темой WUF13 стали доступное жилье, а также безопасные и устойчивые города. По оценкам ООН, около 2,8 млрд человек в мире проживают в неудовлетворительных условиях, в связи с чем участники форума призвали перейти от декларативных заявлений к практическим шагам, расширить международное сотрудничество и увеличить объемы климатического финансирования.

В итоговом документе подчеркивается необходимость увязки жилищной политики с транспортной системой, экологической повесткой, социальной защитой и экономическим развитием.

Участники форума также высоко оценили работы по восстановлению, проводимые Азербайджаном на освобожденных территориях, и представленный Баку проект «Умные и устойчивые населенные пункты для безопасного возвращения», разработанный совместно с UN-Habitat и Международной организацией по миграции.

Отдельно была отмечена роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в продвижении политики устойчивого развития, современного градостроительства и международного сотрудничества.