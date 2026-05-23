В США экстрадировали задержанного в Турции мужчину, которого подозревают в террористической деятельности и подготовке покушения на дочь президента США Иванку Трамп. Сейчас он находится в одиночной камере в СИЗО Бруклина в ожидании суда, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Бывший заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар утверждает, что 32-летний Мохаммед Багер Саад Давуд аль-Саади поклялся напасть на дочь президента США и с целью подготовки покушения заполучил план ее дома во Флориде.

Еще один источник подтвердил, что у иракца действительно был детальный план резиденции стоимостью $24 млн, в которой Иванка Трамп живет со своим супругом Джаредом Кушнером.

Мотивом покушения оба собеседника NYT назвали месть за генерала Касема Сулеймани, не выжившего после удара американского беспилотника в 2020 году. Аль-Саади, который прошел подготовку в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), считал его своим наставником.

«Нам нужно сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом», — процитировал Канбар слова иракца.

Сам задержанный публиковал в соцсети X карту района Флориды с подписью на арабском языке: «Ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Месть — лишь вопрос времени».

Иракцу предъявлены обвинения в организации 18 атак и попыток нападений по всей Европе и Америке.

Спецслужбы связывают аль-Саади с ливанской «Хезболлой» и напрямую с КСИР. Для передвижения по миру, по данным Канбара, иракец использовал служебный дипломатический паспорт, который выдается только с согласия премьер-министра Ирака, а прикрытием служило турагентство.