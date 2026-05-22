Украина предложила России установить локальное перемирие в районе города Алёшки в Херсонской области для эвакуации мирных жителей на фоне угрозы гуманитарной катастрофы, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, с российской стороной уже достигнуты предварительные договоренности, и теперь ожидается объявление даты прекращения огня.

«Мы проводили переговоры 15 мая. Это касается не только эвакуации из Алёшек. Мы назвали несколько населенных пунктов, фактически это вокруг Алёшек. Речь идет об эвакуации примерно 6 тыс. гражданских лиц Украины, включая, по нашей информации, 200 украинских детей, которые там находятся. По состоянию на сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет начат процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация», – заявил Лубинец.

Он также сообщил, что в городе сохраняется острая нехватка воды, продовольствия и медикаментов, а инфраструктура серьезно повреждена. По его словам, проведение эвакуации фактически затруднено из-за постоянных обстрелов.

Алёшки расположены на левом берегу Херсонской области, за разрушенным Антоновским мостом. С 2022 года населенный пункт находится под контролем российской армии и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.