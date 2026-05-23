Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность выделения Азербайджану технической помощи в размере 500 тыс. долларов для подготовки проекта расширения Бакинского метрополитена.

Речь идет о программе стоимостью около 2,6 млрд долларов, предусматривающей строительство почти 20 км тоннелей, девяти новых станций, двух депо и закупку 300 вагонов. На первом этапе планируется продление «Зеленой» и «Фиолетовой» линий метро.

АБР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) могут выделить на проект по 1 млрд долларов каждый. АБР намерен профинансировать цифровизацию и расширение «Фиолетовой линии», а АБИИ — строительство депо и продление «Зеленой линии».

Ожидается, что реализация проекта займет семь лет и позволит увеличить пропускную способность метро на 25 млн пассажиров в год за счет сокращения интервалов движения поездов.