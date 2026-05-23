Европейский союз предупредил Сербию о возможных рисках для ее евроинтеграции в случае продолжения закупок китайского оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Сербия остается единственной страной Европы, приобретающей вооружения у Китая. В этом году Белград пополнил арсенал китайскими сверхзвуковыми ракетами и рассматривает дальнейшую модернизацию военной техники.

Президент Александар Вучич на следующей неделе посетит Китай для подписания инвестиционных соглашений, включая проекты в сфере производства чипов и робототехники. По данным агентства, сербские власти рассчитывают представить вооруженных роботов уже на июньском параде в Белграде.

Как отмечают эксперты, у ЕС нет формальных оснований запрещать Сербии закупки оружия, однако подобное сотрудничество вызывает вопросы относительно приверженности Белграда европейскому курсу. При этом в Брюсселе не стремятся к открытому конфликту с Сербией на фоне войны в Украине, напряженности на Ближнем Востоке и критики НАТО со стороны президента США Дональда Трампа.

По оценке Bloomberg, Белград все активнее рассматривает Пекин как стратегического партнера, постепенно отходя от прежнего курса на тесную интеграцию с ЕС.