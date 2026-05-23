Глава нацразведки США Тулси Габбард, заявившая ранее об отставке, уже несколько месяцев ведёт закулисную борьбу с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда файлов, сообщает портал Axios.

Конфликт стал достоянием общественности на прошлой неделе во время слушаний в Комитете Сената по внутренней безопасности.

По данным Axios, один из сотрудников ЦРУ дал показания о том, что его ведомство препятствовало усилиям Габбард по получению дополнительной информации о смерти президента Джона Кеннеди, происхождении COVID-19 и «гаванского синдрома».