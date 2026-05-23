Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны приняло решение отозвать заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

«Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда», – написал Мадьяр в социальной сети X.

В 2025 году парламент Венгрии поддержал решение о выходе страны из МУС. Тогда премьер-министр Виктор Орбан объяснял этот шаг тем, что в последние годы организация утратила беспристрастность и стала политизированной.

Мадьяр после прихода к власти отмечал, что процесс выхода может быть остановлен до 2 июня.