Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» из Армении, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением требований технического регламента ЕАЭС – в воде зафиксировано превышение содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов.

«Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, — пояснили там.

Примечательно, что в конце апреля Роспотребнадзор уже приостанавливал ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении.