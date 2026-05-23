Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «показать зубы» и ответить на «провокации» со стороны России «решительными и ассиметричными» действиями. Об этом он заявил газете Guardian.

По мнению Павла, НАТО должно отвечать на «неоднократные проверки Россией решимости альянса», отключая интернет, отсоединяя банки от «глобальных финансовых систем» и сбивая самолеты, нарушающие воздушное пространство союзников.

Он также отметил, что некоторые европейские лидеры «всегда предпочитают дипломатическое решение, даже если россияне не проявляют к нему готовности», и поэтому НАТО рискует оказаться расколотым и недееспособным.

«К сожалению, Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями. Если нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, нам придется принять решение о том, сбить ли беспилотный или пилотируемый летательный аппарат», — отметил он.

По словам Павла, лучшим моментом для усиления давления на Россию был прошлый год, однако и сейчас Европе и США следует продолжать вводить санкции, пока Москва не достигла договоренности с Киевом, уверен он.

«Если вы хотите отмены санкций, чего они и хотят. Если вы хотите начать дискуссию о европейской безопасности, о чем вы неоднократно заявляли, мы к этому готовы. Но условие ясно – прекращение огня и мирные переговоры в Украине», – сказал Павел.