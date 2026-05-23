Старение населения и демографический спад становятся долгосрочной реальностью для многих европейских городов и населённых пунктов. Об этом все чаще говорят в Европейском союзе. Более того, Европейская комиссия запустила знаковую инициативу. Так, Лаборатория политических исследований Европейского института дипломированных бухгалтеров организует в сентябре этого года в Словении мероприятие по проблеме «сокращения городов», где будет обсуждаться, как городские власти могут реагировать на сокращение населения, одновременно укрепляя конкурентоспособность, качество жизни и территориальную сплочённость.

Это соответствует нынешним приоритетам ЕС в вопросах демографических изменений и предотвращения утечки мозгов, что отражено в документах Европейской комиссии. Об этом и других тенденциях, которые наблюдаются сегодня в Европе, в интервью Minval Politika рассказал французский адвокат, доктор юридических наук, специалист по международным отношениям, Дэвид Либескинд.

— Демографическая ситуация в Европе — это реальная проблема. Согласно исследованию Eurostat, к 2100 году численность населения сократится на 400 миллионов человек. В Европе произошло значительное снижение рождаемости, особенно в Германии — самой населённой стране Европейского союза.

Европе не останется ничего другого, кроме как полагаться на мигрантов, поскольку в долгосрочной перспективе пенсионеров станет больше, чем работоспособного населения. А пенсии нужно будет финансировать, и именно работающие люди делают это через социальные взносы.

— Помимо привлечения мигрантов, в чем еще Вы видите выход из сложившейся ситуации? И как можно заинтересовать европейцев в сохранении института семьи?

— Это также объясняет, почему Германия приняла более миллиона сирийцев в 2015 году и почему Испания собирается легализовать пребывание 500 тысяч иностранцев.

— Новый мэр британского Бирмингема Закер Чодри во время церемонии вступления в должность с трудом зачитал текст присяги на английском языке. Я сама мусульманка, но восприняла этот факт неоднозначно, потому что, если бы он хорошо владел английским, то можно было бы предположить, что он будет должным образом заботиться о городе, учитывая фундаментальные ценности англичан. Что Вы думаете по этому поводу?

— Чтобы повысить рождаемость в Европе, правительства должны проводить стимулирующую политику, например увеличивать пособия на детей. Но проблема носит скорее социологический характер: снижение ценности семьи и рост индивидуализма с 1970-х годов — тенденция, продолжающаяся до сих пор.

Также имеет место дехристианизация Европы. Люди в Европе отвернулись от религиозных ценностей в пользу более материалистических. В то же время ультраправые движения, состоящие из представителей белого меньшинства сегодня яростно критикуют европейцев иммигрантского происхождения, чья религиозная культура является мусульманской, а не христианской. Они считают, что сталкиваются с «великим замещением» коренного европейского населения. Этим объясняется отношение к мэру Лондона.

— Вероятно, разные европейские страны отличаются друг от друга масштабами надвигающейся опасности демографического спада. Какова, например, ситуация во Франции?

— Франция ещё недавно была одной из европейских стран с самым высоким уровнем рождаемости. Сегодня смертей здесь больше, чем рождений. Правительство осознаёт это. Ожидается проведение политики стимулирования рождаемости, например введение пособия по материнству.

Но одних детских пособий недостаточно, чтобы жить на них. Мы всё ещё очень далеки от масштабного замещения населения. Во Франции 5% населения — иностранного происхождения. С другой стороны, из-за империалистической политики Франции в конце XIX века в Магрибе и Африке появились французские граждане иностранного происхождения из бывших колоний, получивших независимость, особенно начиная с 1950-х годов.

Ультраправые также стали проявлять расизм по отношению к французским гражданам иностранного происхождения и мусульманской культуры, называя их «французами только на бумаге»!

— 5 процентов – это те, кто родился вне Франции?

— Да, 5% — это иммигранты без французского гражданства. Во Франции большинство иностранцев живут в крупных городах, таких как Париж, Лион или Марсель.

— Предлагал ли президент Франции Эммануэль Макрон какое-нибудь решение по повышению рождаемости? Или ему безразлично будущее Франции?

— Борьба с расизмом и дискриминацией, а также политика поддержки семей никогда не были приоритетом Макрона. Его приоритетом было благоприятствовать богачам.

— Каковой будет судьба Европейского союза в таком случае?

— В какой-то момент у Европейского союза не останется выбора, кроме как широко открыть двери для трудовой иммиграции, иначе он превратится в континент стариков. Иначе его ждёт экономический крах.

— В некоторых странах такая политика уже проводится: молодым иностранцам предлагают деньги, чтобы они приезжали жить в пустеющие регионы.

— На данный момент в Европе это не так.

— Участились ли разводы во Франции?

— Во Франции 45% браков заканчиваются разводом.