МИД Германии потребовал от Израиля разъяснений ситуации с травмами, полученных гражданами ФРГ на борту пропалестинской флотилии «Сумуд», сообщает газета Bild.

Как сообщает Bild, восемь граждан Германии, участвовавших во флотилии, покинули Израиль и прибыли в Стамбул. Один из них был госпитализирован сразу после прилета, еще нескольким позднее также потребовалась медицинская помощь.

По информации издания, во время пребывания под стражей в Израиле активисты получили серьезные травмы, включая переломы и ранения. Предполагается, что повреждения могли быть нанесены в результате применения средств нелетального воздействия, в том числе резиновых пуль. При этом сотрудникам дипломатического представительства ФРГ в Израиле не позволили встретиться с участниками флотилии.

В МИД Германии подтвердили, что часть немецких активистов получила травмы, однако их характер и степень тяжести не уточнили. В ведомстве подчеркнули, что обеспечение надлежащего обращения с гражданами ФРГ является «абсолютным приоритетом», а произошедшее вызывает серьезную обеспокоенность.