Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 мая – Днем независимости и праздником Гурбан байрамы. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Азербайджанский народ создал первую демократическую республику в мусульманском мире, что является предметом гордости для всего тюркского мира. В период председательства Азербайджана в Организации Тюркских государств, начавшегося с 12-го Саммита ОТГ на тему «Региональный мир и безопасность», состоявшегося в октябре прошлого года в Габале, авторитет нашей организации в глобальном масштабе еще больше вырос, а наше многостороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень», – говорится в поздравлении.

Омуралиев поблагодарил Алиев за его вклад в укрепление ОТГ и повышение авторитета организации на международной арене.

«Уверен, что Азербайджанская Республика, развивающаяся по восходящей линии под Вашим руководством, станет еще сильнее. Ваше превосходительство, пользуюсь случаем, выражаю Вам глубокое почтение, желаю новых успехов в высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа», – отметил генсек ОТГ.