Болельщики освистали президента Франции Эммануэля Макрона перед началом финального матча Кубка страны по футболу между «Лансом» и «Ниццей». Об этом сообщает RMC Sport.

Встреча проходит в Париже на стадионе «Стад де Франс», который вмещает более 80 тысяч зрителей. Перед началом матча Макрон под свист трибун спустился к полю, чтобы поприветствовать игроков обеих команд и пожать им руки.

Подобный выход президента на поле стал первым с 2022 года. В издании уточняют, что в трех предыдущих финалах Макрон ограничивался рукопожатием в подтрибунном помещении, чтобы избежать свиста и негативной реакции со стороны болельщиков.