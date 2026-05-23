Число погибших в результате взрыва газа на шахте в китайской провинции Шаньси выросло до 90. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Продолжаются спасательные работы.

10:04 В результате взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси погибли 82 человека, сообщает агентство Xinhua.

«Взрыв газа произошел на угольной шахте Люшэньюй», — уточняется в материале.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

09:27 Число погибших превысило 50 человек после взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что лица, ответственные за инцидент, «взяты под контроль» в соответствии с законом, спасательные работы еще продолжаются. Других подробностей не приводится.

Ранее агентство сообщило о восьми погибших и 38 заблокированных под землей шахтерах.