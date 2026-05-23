Скандал вокруг министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и его поведения в истории с флотилией «Сумуд» вызвали резкую реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Публичная перепалка между Бен-Гвиром и главой израильского МИД Гидеоном Сааром обнажила глубокие противоречия внутри израильского политического истеблишмента — прежде всего между теми, кто пытается минимизировать международный ущерб для имиджа страны, и ультраправыми политиками, делающими ставку на радикальную риторику и демонстративные акции. На фоне усиливающегося международного давления на Израиль из-за ситуации в Газе новый скандал уже вызвал волну критики со стороны европейских стран и правозащитных структур.

Комментируя ситуацию для Minval Politika, израильский эксперт, общественный деятель и публицист Михаил Пелливерт отметил, что в самом Израиле действия Бен-Гвира вызвали практически консенсусное осуждение.

«Если уж есть в Израиле консенсус, так это консенсус против Бен-Гвира. Его поведение, его слова, его ролик — недостойны и тяжело ударили по репутации страны. И в этом смысле Гидеон Саар не одинок, поскольку так считают и многие политики правого лагеря, и центристы, и левые», — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника, происходящее связано не столько с идеологическим расколом между левыми и правыми, сколько с нарастающей предвыборной динамикой внутри израильской политики.

«Сейчас многие политики готовы идти практически на все, лишь бы получить внимание прессы, заголовки и общественный резонанс. А Бен-Гвир — политик последовательный в своем популизме и скандальности. Он всегда строил карьеру именно на подобных действиях», — отметил эксперт.

Пелливерт напомнил, что политическая биография Бен-Гвира с самого начала сопровождалась провокациями и демонстративными акциями: «Он прославился еще в 1995 году, когда сорвал символ с машины тогдашнего премьера Ицхака Рабина и заявил: “Так же, как мы добрались до машины Рабина, доберемся и до него самого”. Чем это закончилось, всем известно».

Комментируя международную реакцию на инцидент, эксперт отметил, что критика со стороны Франции, Италии и Канады была ожидаемой, хотя и содержит элемент политического цинизма.

«Бен-Гвир заслуживает той критики, которая на него обрушилась. Но при этом многие страны используют произошедшее как удобный повод для демонстрации “святого гнева”. Мы прекрасно видим, как полиция в Европе сама действует в отношении нелегалов или участников протестов. Поэтому здесь есть и политическая конъюнктура», — считает он.

В то же время Пелливерт признал, что произошедшее серьезно осложняет усилия Израиля по снижению международного давления.

«Последние месяцы Израиль пытался уйти из-под постоянного прицела мировых СМИ и общественного мнения. Но эта глупость Бен-Гвира вновь подлила масла в огонь антиизраильских настроений. И особенно обидно, что огромная работа десятков и сотен людей по улучшению имиджа страны может быть перечеркнута одним подобным инцидентом», — подчеркнул он.

По словам эксперта, сам Бен-Гвир является политиком, крайне зависимым от публичного внимания и ориентированным прежде всего на собственный электорат. Он скрупулезно отслеживает, кто из журналистов пишет о нем хорошо, кто плохо, кому-то мстит, кого-то поощряет, кому-то сливает информацию. Этот человек, который случайно оказался министром, но очень хорошо чувствует инстинкты публичной политики.

Он считает, что нынешние действия Бен-Гвира напрямую связаны с попыткой усилить позиции на правом фланге и конкурировать с Биньямином Нетаньяху.

«Ему нужно обойти Нетаньяху справа, показать собственную “принципиальность”, продемонстрировать избирателям жесткость. При этом реальных достижений у него практически нет, поэтому подобные демонстративные унижения участников флотилии становятся для него политическим продуктом», — пояснил эксперт.

Пелливерт также предупредил, что подобные эпизоды могут усиливаться по мере приближения политического цикла в Израиле.

«Бен-Гвиру глубоко безразличны дипломатические нормы, вопросы репутации или международные последствия. Он слишком сосредоточен на собственных политических интересах», — считает он.

По мнению публициста, нынешний скандал вновь привлечет внимание мира к событиям в Газе, на палестинских территориях и в Ливане, причем в негативном для Израиля контексте.

«К сожалению, снова будет множество людей, которые будут концентрироваться именно на негативных примерах действий Израиля. Хотя нужно честно сказать: подобные истории — скорее исключение, а не правило. Израиль действует крайне осторожно, его судебная система и правовые институты внимательно следят за соблюдением базовых прав человека», — отметил Пелливерт.

Он подчеркнул, что даже палестинские заключенные в израильских тюрьмах обладают широкими юридическими правами, а сам Израиль нельзя представлять как государство, систематически занимающееся публичным унижением своих оппонентов.

Говоря о реакции внутри страны, эксперт отметил, что подавляющее большинство израильского общества не поддержало действия Бен-Гвира.

«Большинство в Израиле выступило против. Люди воспринимают это как циничное использование сложной ситуации ради личных политических интересов. Но у Бен-Гвира есть свое устойчивое ядро сторонников, для которых подобное поведение — доказательство его “смелости”, “принципиальности” и идеологической последовательности. Именно на этот фан-клуб он сейчас и работает», — заключил Пелливерт.