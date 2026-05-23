Первые случаи смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго поначалу связывали с «проклятием», из-за чего тревогу подняли с опозданием, когда вирус уже успел широко распространиться, сообщает портал Africanews.

По данным издания, первые предполагаемые случаи заболевания были зафиксированы в середине апреля в горнодобывающем районе Монгбвалу в провинции Итури.

«К сожалению, тревога медленно распространялась в общине, поскольку люди считали, что страдают от мистической болезни, вызванной проклятием, наложенным традиционными лидерами», – заявил министр здравоохранения Конго Самюэль Роже Камба.

В то же время местные жители сообщили Africanews, что ситуация начала ухудшаться после случая в одной из семей Монгбвалу, которая после получения тела родственника из Буниа, административного центра провинции Итури, решила заменить гроб. По их словам, молодые члены семьи сразу сожгли первоначальный гроб, тогда как представители традиционных властей настаивали на проведении определенных ритуалов.

«После этого в регионе начались смерти, иногда до пяти человек в день. Тогда люди начали строить предположения, говоря, что традиционные лидеры наложили проклятие, которое и стало причиной этих смертей», – рассказал житель региона Джон Ватсоси.

На этом фоне часть заболевших обращалась к народным целителям, тогда как другие усиливали религиозные практики, посещая церкви и молитвенные собрания.