Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил президента Азербайджана Ильхам Алиева по случаю национального праздника – Дня независимости. Об сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Ваше превосходительство. По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики шлю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления и выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя странами получат дальнейшее укрепление и развитие в соответствии со взаимными интересами», – говорится в поздравлении.