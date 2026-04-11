Прямые переговоры между Ираном и США завершены.

Как сообщает Sabereen news, делегации переходят к обмену письменными документами по обсуждаемым вопросам. Ожидается, что консультации возобновятся сегодня вечером и продлятся до воскресенья.

20:31 Делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом провела прямые переговоры с иранскими официальными лицами.

19:50 Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранская делегация на переговорах с США будет твёрдо отстаивать интересы страны.

«Высокопоставленная иранская делегация, прибывшая в Пакистан, будет стойко защищать интересы Ирана всеми своими силами. В любом случае наше служение народу не приостановится ни на минуту, и каким бы ни был исход переговоров, правительство твёрдо стоит на стороне народа», — говорится в публикации президента.

18:50 Переговоры между США и Ираном в Исламабаде начались и продолжались около двух часов, после чего делегации взяли паузу, сообщает Reuters.

Позднее диалог был возобновлён после перерыва, сообщил журналист Sky News Доминик Вагхорн.

Иранские СМИ утверждают, что США согласились разморозить активы Ирана и договорились о прекращении огня в Ливане, передаёт IRIB.

По данным агентства Tasnim, стороны перешли к детальным и техническим обсуждениям. При этом не исключается, что переговоры, изначально рассчитанные на один день, могут быть продлены ещё на сутки.