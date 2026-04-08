В Азербайджане планируется внести изменения в требования к техническим характеристикам транспортных средств, используемых для регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, а также в сфере такси.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно закону «Об автомобильном транспорте», транспортные средства, задействованные в пассажирских перевозках, включая такси, должны соответствовать требованиям к техническим характеристикам, а также внутреннему и внешнему оформлению, утвержденным уполномоченным органом. В случае несоответствия этим требованиям выдача разрешительной карты будет отклоняться, а уже выданные документы могут быть приостановлены или аннулированы.

В соответствии с распоряжением, Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством юстиции, Министерством экономики, Государственным агентством по туризму и другими профильными структурами должно в течение двух месяцев представить в Кабинет министров предложения по внесению изменений в действующие требования. Эти изменения также затронут транспортные средства, используемые в нерегулярных пассажирских перевозках.

Распоряжение вступило в силу 7 апреля.