В городе Золотурн (Швейцарская Конфедерация) при поддержке Федерации конного спорта Азербайджана и посольства страны в Швейцарии, а также при участии Азербайджано-турецкого культурного центра состоялась церемония открытия памятника, посвященного карабахскому скакуну.

На церемонии открытия выступил руководитель Азербайджано-турецкого культурного центра Джевзет Арас, который поблагодарил за преподнесение памятника в дар ассоциации, передает Азертадж.

Он отметил, что эта инициатива имеет особое духовно-культурное значение для азербайджанской общины, проживающей в Швейцарии. Отметив, что центр действует с 1992 года, Джевзет Арас подчеркнул, что они всегда ощущали поддержку Азербайджанского государства.

Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров сказал, что открытие памятника карабахскому скакуну имеет важное символическое и культурное значение. Посол отметил, что карабахский конь является одним из символов, воплощающих древнюю историю, богатое культурное наследие и национальную идентичность азербайджанского народа.

Посол сказал, что подобные инициативы вносят значительный вклад в сохранение национально-духовных ценностей среди азербайджанцев, проживающих за рубежом, популяризацию азербайджанской культуры и дальнейшее укрепление солидарности между диаспорскими организациями. Он подчеркнул, что такие памятники играют важную роль в укреплении чувства привязанности к родине и сохранении национальной идентичности у молодого поколения.

Ф.Искендеров также отметил, что после Отечественной войны карабахский конь стал одним из важных символов Победы, силы и воли Азербайджана. Посол выразил благодарность структурам, поддержавшим реализацию этой инициативы, организаторам и участникам.

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры в Швейцарии, активисты города Золотурн и сотрудники посольства Азербайджана в Швейцарии.