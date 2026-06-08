Мобильная игра «Синий кит» подтолкнула к реальному суициду нескольких детей и подростков. Об этом заявил в Милли Меджлисе ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли, сообщает Minval.

Отметим, что на совместном заседании комитетов обсуждается законопроект «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях», законы “Об информации, информатизации и защите информации” и “О защите детей от вредоносной информации”. Герайбейли заявил, что вопросы психического здоровья сегодня очень актуальны, в том числе среди детей. Изменилась классификация психических заболеваний.

«Если лет 20 назад под словом «зависимость» понималась лишь алкогольная и наркотическая зависимость, то сегодня это слово — «аддикция» (зависимость) — используется в гораздо более широком смысле. И в этих аддикциях интернет-аддикция занимает очень важное место. ​И вот эту зависимость от интернета, от социальных сетей наглядно можно увидеть у подростка или ребенка, который долго «сидит» в интернете. Нужно посмотреть на него в тот момент, когда у него забирают этот компьютер. Какая реакция у него тогда возникает? Вот эта реакция и есть клиническое проявление той самой аддикции. Начиная от агрессии, неадекватных эмоциональных реакций, вплоть до тревожных расстройств, и даже до суицидальных случаев»,- сказал ректор.

​По его словам, если раньше в Азербайджане среди детей и подростков отмечался низкий уровень суицидов, то сегодня ситуация изменилась. Он подчеркнул, что, как правило, дети и подростки бывают очень закрытыми. Если в суицидальном поведении взрослых до совершения самоубийства была какая-то реакция, были какие-то предупреждающие знаки или попытки просьбы о помощи, то у детей и подростков этого часто не бывает.

«Когда беседуешь с родителями совершившего суицид ребенка, они говорят: «Я вообще не замечал, чтобы у ребенка как-то изменилось поведение, или нарушился сон, или испортилось настроение и так далее», — привел пример из своей практики профессор.

Он добавил, что теперь некоторые дети страдают не только клиническим аутизмом. В психологической и психиатрической литературе формируется такой термин, как «социальная аутизация». И причиной этого уже не являются какие-то биологические изменения. Причина этого в том, что человек, ребенок, подросток долгими часами, долгими днями изолирован внутри этих самых социальных сетей.

«Мы говорили о социальных сетях, однако компьютерные игры тоже оказывают огромное влияние на психику детей и, в особенности на суицидальные случаи. Например, уже распространившаяся в обществе игра «Синий кит» подтолкнула к суициду нескольких детей и подростков», — сказал Герайбейли.