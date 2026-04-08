В Грузии задержан гражданин Азербайджана по обвинению в покушении на убийство.

Об этом информирует Министерство внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что подозреваемый в ходе конфликта в Тбилиси причинил вред здоровью иностранного гражданина 1997 года рождения И.М. и скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан вскоре после совершения преступления.

Следствие ведется по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.