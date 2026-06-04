Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в финал чемпионата Европы в Словакии.

Коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в полуфинальном матче обыграл сборную Сербии. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

Счет на 12-й минуте открыл Хатаи Багиров. Сербская команда восстановила равновесие через семь минут усилиями Марко Вужовича.

Затем была сыграна серия пенальти, где точнее оказались азербайджанские футболисты.

Финал турнира состоится 4 июня, соперником сборной Азербайджана станет команда Украины, которая в полуфинале разгромила Венгрию со счетом 5:1.