Взрыв произошел на оружейном производстве в российской Туле, погибли три человека. Об этом сообщают российские СМИ.

Возгорание произошло на предприятии компании А+А — производителя оружия и боеприпасов. Инцидент сопровождался пожаром.

В МЧС РФ сообщили, что площадь горения составляет около 250 кв. м. Тушение было временно приостановлено из-за детонации в горящем здании.

По словам очевидцев, во время пожара раздался сильный «хлопок», настолько мощный, что со здания частично сорвало крышу. Позже огонь распространился на складские помещения, где хранились пневматические патроны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, ход расследования контролируется руководителем следственного управления СК Владимиром Усовым.