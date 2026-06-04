Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что повреждение пассажирского терминала аэропорта Кувейта было вызвано падением ракеты американского комплекса Patriot после неудачной попытки перехвата. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Наше расследование попадания в пассажирский терминал Кувейта показывает, что Воздушно-космические силы КСИР не производили выстрелов в эту цель, и разрушение было вызвано ошибкой американских систем Patriot, которые после неудачи в перехвате иранских ракет упали на этот терминал», — заявил он.