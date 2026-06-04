Бывший руководитель Службы внешней разведки Великобритании МИ-6 (2014–2020) Алекс Янгер скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила газета The Independent.

Янгер почти 30 лет служил в британской разведке, занимая различные должности в странах Европы и на Ближнем Востоке. Он также возглавлял бюро МИ-6 в Афганистане.

Кроме того, Янгер является самым долго возглавлявшим Службу внешней разведки Великобритании руководителем за последние 50 лет.

После ухода в отставку он регулярно выступал в СМИ с комментариями по актуальной международной повестке. В прошлом году у него был диагностирован рак простаты.