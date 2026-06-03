Порошок, найденный в автомобиле митрополита РПЦ Илариона, по результатам экспертизы оказался кокаином. Об этом сообщило издание DenikN со ссылкой на полицию Центрально-Чешского края.

«Мы можем подтвердить, основываясь на результатах экспертизы, что изъятый порошок (в автомобиле митрополита) оказался кокаином. Речь идет о нескольких граммах (наркотика), которые мы обнаружили в машине и изъяли», – заявили в полиции.

Как утверждает защита Илариона, автомобиль, в котором находился митрополит, был остановлен полицейскими 24 мая в Карловых Варах после выезда с территории храма Святых Апостолов Петра и Павла. Вместе с ним в машине находились водитель и двое прихожан. По словам адвокатов, в ходе обыска в багажнике были обнаружены контейнеры с белым веществом.

Митрополит находился под стражей в течение двух суток, после чего был освобожден вместе с оператором без предъявления обвинений. Затем он вернулся в Россию.

В прокуратуре округа Кладно сообщили, что расследование по делу продолжается. При этом в ведомстве отметили отсутствие оснований для дальнейшего содержания митрополита под стражей.