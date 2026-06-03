Сеть автозаправочных комплексов SOCAR Energy Ukraine по итогам первого квартала 2026 года сохраняет лидирующие позиции среди наиболее прозрачных и социально ответственных компаний страны. Об этом свидетельствуют данные Экономической экспертной платформы и Консалтинговой группы А95, на которые ссылается издание «Обозреватель».

Издание отмечает, что текущие показатели в очередной раз подтверждают статус SOCAR как надежного партнера государства, ориентированного на поддержку экономики Украины и соблюдение высоких стандартов работы с персоналом даже в условиях рыночных изменений.

Кроме того, компания укрепила позиции одного из ведущих работодателей отрасли и заняла первое место в Украине по уровню средней заработной платы сотрудников. В первом квартале 2026 года средний официальный доход в сети составил 37 277 гривен (почти 1430 манатов) в месяц, что существенно превышает условный среднерыночный показатель в 20 000 гривен (765 манатов), рассчитанный экспертами, а также показатели других крупных сетей из топ-10.

Напомним, лидерство SOCAR на топливном рынке Украины носит устойчивый характер: в 2023–2025 годах компания регулярно возглавляла налоговые рейтинги по ключевым параметрам – налогам на литр и на одного сотрудника. По итогам третьего квартала 2025 года бренд был признан лидером по уровню налоговой дисциплины.