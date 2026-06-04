Власти Франции взяли под стражу капитана российского нефтяного танкера «Тагор», входящего в состав так называемого «теневого флота» России, при попытке обхода судна международных санкций в открытом море, сообщает France 24.

Военные перехватили судно в нейтральных водах при поддержке Великобритании. По данным следствия, капитан танкера отказался выполнять приказы офицеров, что привело к силовому вмешательству и последующему задержанию.

Танкер подозревается в использовании поддельных документов: экипаж пытался выдать его за судно, ходящее под флагом Камеруна, тогда как фактически оно использовалось для перевозки российской нефти.

Официальный владелец судна пока устанавливается, однако следствие уже выявило первые связи. Танкер «Тагор» связывают с нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани. Он является сыном Али Шамхани, бывшего советника верховного лидера Ирана. По данным аналитиков, судно могло перевозить подсанкционную нефть российского или иранского происхождения.

Танкер вышел из порта Мурманск на северо-западе России, конечным пунктом значился город Лимбе в Камеруне. Во Франции утверждают, что экипаж использовал фиктивную портовую приписку.

Прокурор города Брест Стефан Келленбергер сообщил об аресте капитана. Гражданину России грозит реальный срок и крупный штраф: за нарушение международных правил судоходства и санкционного режима предусмотрено до одного года лишения свободы и штраф до 150 тыс. евро. Эти же меры могут быть применены и к владельцу танкера. В настоящее время правоохранительные органы продолжают сбор доказательств для передачи дела в суд.