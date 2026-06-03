Турция намерена довести товарооборот с Туркменистаном до $5 млрд, заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз.

В Ашхабаде прошла встреча Йылмаза с представителями бизнес-сообщества двух стран в преддверии заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Турцией и Туркменистаном.

Вице-президент заявил о решимости расширить сотрудничество с Туркменистаном.

«Мы продолжим работать в условиях тесного сотрудничества с дружественным и братским Туркменистаном. В этом направлении ускорение шагов по достижению установленной нашими президентами цели торгового оборота в $5 млрд станет одной из важнейших тем нашей повестки дня», – подчеркнул он.

По данным Министерства торговли Турции, товарооборот между двумя странами в 2025 году достиг $2,2 млрд.